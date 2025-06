Lo Spezia chiede 5 milioni per ’Wis’. Amatucci (Fiorentina) fra gli obiettivi.

Lo Spezia si prepara a una stagione di grandi sfide, cercando di rinforzare la rosa senza sforare i parametri finanziari stabiliti. La richiesta di 5 milioni per l'attaccante Amatucci, tra gli obiettivi principali, testimonia l’ambizione del club di puntare alla vittoria. Tuttavia, il bilancio resta un elemento delicato da gestire: come potrà lo Spezia coniugare crescita sportiva e stabilità economica? Solo il tempo dirà se questa strategia porterà i frutti sperati.

Mercato e bilancio si muovono di pari passo in casa Spezia dove l’esigenza di costruire una squadra vincente, deve contemperarsi con i parametri economici-finanziari che il club si è dato. È vero che il neo patron Thomas Roberts ha dichiarato che i problemi finanziari del club sono un ricordo, ma è altresì innegabile che già con la semestrale dello scorso marzo il passivo del club si aggirava sui 9,5 milioni, con prospettive di chiusura in rosso al 30 giugno, pare, di oltre17 milioni. Ne conseguirà la necessità di ricapitalizzazioni, con capacità di spesa che non saranno ai livelli del Palermo o della Cremonese dello scorso anno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net