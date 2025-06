LIVE Scherma Europei 2025 in DIRETTA | prosegue la caccia alla Francia nel medagliere attesa per gli sciabolatori

Seguite con noi la diretta degli Europei di scherma 2025, dove l'Italia si prepara a sfidare la Francia nel medagliere e a conquistare nuovi successi. Gli assalti stanno per cominciare, e ogni punto potrebbe fare la differenza in questa emozionante competizione. Rimanete aggiornati per non perdere neanche un attimo di questa grande battaglia sportiva, perché ogni metallo conta e il nostro cuore è con i campioni italiani!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DI SCHERMA 8.55 Ancora cinque minuti ed inizieranno i primi assalti della spada maschile. Ma per l’Italia si dovrà attendere. 8.52 Questa, invece, la composizione della squadra femminile di spada: Michela Battiston, Chiara Mormile, Manuela Spica, Mariella Viale 8.50 La composizione della squadra maschile di sciabola: Davide Di Veroli, Matteo Galassi, Andrea Santarelli, Gianpaolo Buzzacchino 8.47 Alle 11.30 cominceranno invece le prove delle sciabolatrici. Prova impegnative per le azzurre che, agli ottavi, dovranno affrontare la squadra neutrale indipendente (AIN). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: prosegue la caccia alla Francia nel medagliere, attesa per gli sciabolatori

Europei di Scherma, l’Italia punta al podio con 59 medaglie ottenute in Coppa del Mondo - L’Italia si prepara con grande entusiasmo ai Campionati Europei di scherma a Genova 2025, forte di un bottino impressionante di 59 medaglie conquistate in Coppa del Mondo.

