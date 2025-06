Killings fa sul serio

Killings fa sul serio. La sua verità rivela un percorso intenso e imprevedibile tra alti e bassi, proteste dei fan e nuove gimmick. Dall'essere scelto per il grande match contro Cena al mancato rinnovo, ora si presenta con una rinnovata identità: "The truth has set me free". Ma a cosa porterà questa svolta? Riguardo il coinvolgimento, il futuro di Killings promette sorprese e nuove sfide che potrebbero rivoluzionare il suo percorso nel mondo della wrestling.

Truth fuori, Killings dentro. Settimane di sali e scendi tipo montagne russe. Dall’essere scelto per un match di chiusura di un Saturday Night Main Event contro Cena, al mancato rinnovo e poi riassunto di nuovo probabilmente grazie alle proteste dei fan. E con una nuova gimmick. “The truth has set me free” ci ha raccontato. Ora addentriamoci dietro questo susseguirsi di situazioni e chiediamoci a cosa potranno portare. Riguardo il coinvolgimento di Truth come avversario di Cena, ammetto di non esser stato entusiasta. John ha le date contate, vederlo contro un wrestler che da anni si dedica al comedy non mi sembrava necessario. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Killings fa sul serio

WWE: Da R-Truth a Ron Killings, rivelato il motivo di questa scelta - Il nuovo merchandise messo in vendita ha di fatti confermato che d’ora in poi si farà chiamare Ron Killings, suo vero nome, e i fan si stanno ... Lo riporta spaziowrestling.it