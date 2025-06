Fa infiltrazioni di botulino e filler a centinaia di pazienti ma non è un medico | denunciata una 42enne nel bergamasco

Una donna di 42 anni ha trasformato una stanza della sua abitazione a Ponte San Pietro in un ambulatorio estetico abusivo, eseguendo infiltrazioni di botulino e filler su centinaia di pazienti. La sua attività illegale è stata scoperta dai carabinieri del Nas, che l'hanno denunciata per esercizio abusivo della professione medica. La vicenda solleva gravi questioni sulla sicurezza e la tutela dei pazienti, evidenziando l'importanza di affidarsi solo a professionisti qualificati.

