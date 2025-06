Sotto il vestito la tecnologia trasforma la moda | AI avatar e fitting virtuale

Sotto il vestito, la tecnologia sta rivoluzionando il modo di concepire la moda, portando avatar e fitting virtuale a diventare strumenti fondamentali. Life&People.it ci accompagna in questa trasformazione silenziosa ma potente, dove intelligenza artificiale e innovazione digitale non sono più soltanto trend, ma leve strategiche capaci di ridefinire estetica, business e il rapporto tra brand e consumatore. La moda del futuro…

Life&People.it Non è piĂą solo questione di tessuti, tagli e silhouette. Dietro le quinte delle nuove collezioni, la moda contemporanea sta vivendo una rivoluzione profonda e silenziosa: l’integrazione dell’ intelligenza artificiale e la moda sta riscrivendo i processi creativi, produttivi e distributivi dell’intero settore non piĂą una suggestione futuristica, ma una leva strategica concreta, capace di ridefinire estetica, business e rapporto con il consumatore. Dall’ideazione al fitting, dalla personalizzazione al virtual try-on, dai tessuti intelligenti alle collezioni generate dagli algoritmi, il confine tra creativitĂ umana e tecnologia si fa sempre piĂą sottile, generando nuove opportunitĂ e nuove sfide per il fashion system globale. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

