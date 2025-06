Ancona | firme e stipendi per definire il futuro del club

L'Ancona non si ferma e accelera verso un futuro promettente: tra rinnovi, nuovi acquisti e stipendi, il club dorico mette le basi per una stagione da protagonista. La doppia corsa contro il tempo, cruciale per definire le ambizioni, potrebbe già dare i suoi frutti oggi con le prime ufficialità . Andrea Bianchimano e Cristian Pecci sono pronti a firmare i precontratti, segnando un passo deciso verso una nuova era di successi.

L'Ancona non perde tempo. In questi giorni cruciali per il futuro del club dorico, la dirigenza sta stringendo i tempi su due fronti: il mercato in entrata e la questione stipendi. Una doppia corsa contro il tempo in grado di definire le ambizioni della prossima stagione. Già oggi potrebbero arrivare le prime ufficialità . Andrea Bianchimano e Cristian Pecci sono attesi per la firma dei precontratti, che dal primo luglio si trasformeranno in accordi definitivi. Due colpi che raccontano la strategia dell'Ancona: esperienza e continuità . Ma potrebbero esserci dietro l'angolo anche delle sorprese. Andrea Bianchimano rappresenta il classico acquisto di prospettiva.

