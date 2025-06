Oroscopo Luglio | Vergine

Luglio si annuncia come un mese di energia e riflessione per la Vergine, sotto l’influsso potente di Marte. Con la tua naturale attenzione ai dettagli, potresti sentire il bisogno di controllare tutto, ma la vera forza sta nel saper distinguere ciò che conta davvero. È il momento di affinare la tua intelligenza emotiva e adottare uno stile sartoriale sofisticato, funzionale e senza eccessi. Pronto a scoprire il look perfetto?

Life&People.it 23 agosto – 22 settembre Marte nel tuo segno ti rende brillante, ma rischi di esagerare con il controllo. Piuttosto che sistemare tutto, concentrati su ciò che dà davvero valore. Sii essenziale come un tessuto tecnico, ma con un’anima. Luglio ti chiede e?cienza emotiva e stile operativo. Parola chiave: Intelligenza. Mood of style: Sartoriale puro, layering neutro, funzioni nascoste. Look to try: Completo beige oversize, top in jersey tecnico, bracciale rigido silver. Self-care tip: Prenditi mezz’ora per non fare nulla e notare come reagisci. L'articolo proviene da Life&People Magazine. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it