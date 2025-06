Grave incidente nella notte a Cernusco | motociclista di 49 anni in condizioni critiche

Una notte tragica a Cernusco sul Naviglio: un motociclista di 49 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto lungo via Lecco, poco prima delle 23. La scena, drammatica, ha scosso l’intera comunità e le autorità sono al lavoro per chiarire le cause di questo drammatico episodio. La sua condizione resta critica, e l’intera città si stringe intorno alla famiglia in attesa di aggiornamenti sulle sue sorti.

La serata di martedì 17 giugno si è trasformata in tragedia per un motociclista di 49 anni, rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente stradale avvenuto a Cernusco sul Naviglio. L’episodio si è verificato poco prima delle ore 23 lungo via Lecco, dove l’uomo ha perso il controllo del proprio mezzo finendo rovinosamente sull’asfalto. Secondo le prime informazioni raccolte dall’Agenzia regionale di emergenza urgenza, il sinistro non avrebbe coinvolto altri veicoli, configurandosi come un incidente autonomo. Le cause che hanno portato alla perdita di controllo della motocicletta sono ancora oggetto di indagine da parte dei carabinieri, che stanno cercando di ricostruire nei dettagli la dinamica dell’accaduto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Grave incidente nella notte a Cernusco: motociclista di 49 anni in condizioni critiche

In questa notizia si parla di: incidente - cernusco - motociclista - anni

Incidente auto-moto a Cernusco, due feriti: uno è grave - Un incidente drammatico scuote Cernusco sul Naviglio: auto e moto si sono scontrate, lasciando due feriti, di cui uno in gravi condizioni.

Un'automobile e una moto si sono scontrate a Cernusco sul Naviglio, un comune che si trova in provincia di Milano Due persone sono rimaste ferite: un uomo di 47 anni e una donna di 52 anni. Quest’ultima è in gravissime condizioni. Vai su Facebook

Incidente sulla provinciale: gravissimo un motociclista; Grave incidente nella notte a Cernusco: motociclista di 49 anni in condizioni critiche; Scontro tra auto e moto a Cernusco sul Naviglio, due feriti: donna in gravissime condizioni.

Grave incidente nella notte a Cernusco: motociclista di 49 anni in condizioni critiche - I carabinieri stanno cercando di ricostruire nei dettagli la dinamica dell’accaduto ... Si legge su ilgiorno.it

Incidente sulla provinciale: gravissimo un motociclista - È successo a Cernusco sul Naviglio (hinterland Est di Milano) nella serata di martedì 17 giugno. Come scrive milanotoday.it