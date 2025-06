Condannati per droga arrestati a Reggiolo e Guastalla

Due uomini di origine albanese, coinvolti in un traffico internazionale di droga tra Emilia, Romagna e Marche, sono stati arrestati a Reggiolo e Guastalla dopo una condanna definitiva. Un’operazione che dimostra l’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare il crimine organizzato e tutelare la sicurezza dei cittadini. La lotta alla droga continua senza sosta, rafforzando il nostro impegno per un territorio più sicuro e pulito.

Reggiolo (Reggio Emilia), 18 giugno 2025 – I carabinieri della caserma di Reggiolo, insieme ai colleghi di Guastalla, hanno eseguito un ordine di arresto a carico di due cittadini di origine albanese, un 46enne abitante a Guastalla e un 45enne residente a Reggiolo, condannati con sentenza diventata definitiva per traffico internazionale di droga, operando tra l’Emilia, la Romagna e le Marche. I fatti risalgono al 2018 e 2019, con i due uomini ritenuti ai vertici di un’ organizzazione criminale smantellata nell’ambito dell’operazione Maffi, coordinata dalla Dda di Bologna. Le attività investigative hanno documentato almeno 20 viaggi tra Italia e Olanda intercettando diversi carichi di stupefacente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Condannati per droga, arrestati a Reggiolo e Guastalla

In questa notizia si parla di: reggiolo - guastalla - condannati - droga

