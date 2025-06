WSJ | attaccare Iran? Trump non ha deciso

Il futuro delle relazioni tra Stati Uniti e Iran rimane incerto, mentre il mondo osserva attentamente le scelte di Washington. Nonostante le tensioni crescenti e le discussioni sulla possibilità di un intervento militare, il presidente Trump non ha ancora deciso se unirsi a Israele in un attacco ai programmi nucleari iraniani. La prudenza e la diplomazia sembrano prevalere, ma l’incertezza persiste, lasciando aperta ogni eventualità .

9.05 Il presidente Donald Trump non ha ancora deciso se gli Stati Uniti si uniranno a Israele per attaccare i programmi nucleari e militari iraniani. E' quanto dichiarano alcuni funzionari della Casa Bianca al Wall Street Journal. L'attacco, secondo le stesse fonti, è stata una delle diverse opzioni discusse durante una riunione tra Trump e il suo team di sicurezza nazionale. Si afferma inoltre che Trump spera ancora che la minaccia di un'azione militare statunitense porti l'Iran ad accettare le richieste Usa sul nucleare. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

