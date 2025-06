Le 7 tracce dell' esame di Maturità 2025 da Paolo Borsellino e Pasolini a Riccardo Maccioni e Il Gattopardo

L'esame di maturità 2025 si apre con sette tracce che spaziano da figure emblematiche come Paolo Borsellino e Pier Paolo Pasolini a testi più contemporanei come Riccardo Maccioni e il classico "Il Gattopardo". Queste proposte, selezionate dal Ministero dell'Istruzione, invitano gli studenti a riflettere su temi profondi e diversificati, mettendo alla prova la loro capacità di analisi e interpretazione. Ecco le opzioni che accompagneranno gli aspiranti diplomandi in questa importante sfida.

