Oroscopo Giugno | Toro

21 aprile – 20 maggio Lascia che il cielo ti avvolga con nuove prospettive. Urano cambia segno e ti alleggerisce, come una finestra che si apre dopo mesi. Giove nel tuo terzo campo stimola lo scambio, la parola, la scoperta vicina. È il momento per brillare con discrezione. Non cercare di a?ermarti: incarnalo. Parola chiave: Rilascio. Mood of style: Soft glam, sensualità naturale, equilibrio visivo. Look to try: Blusa scivolata color burro, gonna midi in cotone cerato, sandali intrecciati. Self-care tip: Passeggia da sola in un quartiere nuovo, lasciandoti guidare solo dalla curiosità.