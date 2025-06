Ibiza invasa dai serpenti il colubro ferro di cavallo terrorizza i turisti in mare rettile lungo circa 150 cm ma non velenoso - VIDEO

Ibiza, nota per le sue spiagge da sogno, si trova ora sotto l'assalto di un’invasione inattesa: i colubro ferro di cavallo, serpenti non velenosi ma imponenti, stanno terrorizzando i turisti con le loro dimensioni sorprendenti, che possono raggiungere i 190 cm. Decine di video sui social mostrano questi rettili nuotare in mare, creando sconcerto tra chi cerca relax e divertimento. Che cosa sta succedendo sull’isola?

“Ibiza è invasa dai serpenti marini, uno choc: abbiamo paura a tuffarci. Una maledizione ha colpito”: turisti terrorizzati in fuga dall’isola - i visitatori dell’isola. La tranquilla fuga verso il relax si trasforma in un incubo: tra paura e curiosità, turisti e residenti si chiedono cosa stia causando questa invasione improvvisa.

