Il PLI di Arezzo aderisce al Referendum per la riorganizzazione della sanità toscana

Il Partito Liberale Italiano di Arezzo si schiera con entusiasmo a favore del referendum per la riorganizzazione della sanità toscana, sostenendo un sistema più efficiente e vicino ai cittadini. La decisione, condivisa da leader come Perticucci e Ghezzi, riflette l’impegno del partito nel promuovere servizi sanitari moderni e accessibili. È ora il momento di ascoltare le esigenze dei nostri territori e costruire insieme una sanità che funzioni davvero per tutti.

Arezzo, 18 giugno 2025 – Il Partito Liberale Italiano di Arezzo aderisce al Referendum per la riorganizzazione della sanità toscana Perticucci e Ghezzi: “Serve una sanità più vicina ai cittadini” A seguito del congresso provinciale che ha sancito la riconferma di Roberto Perticucci alla segreteria e l'elezione di Mario Ghezzi alla presidenza della sezione di Arezzo del Partito Liberale Italiano, il PLI annuncia la propria adesione convinta al Referendum consultivo regionale promosso ai sensi dell'art. 76 dello Statuto della Regione Toscana. Il quesito mira a superare il modello delle “aree vaste”, introdotto dalla legge regionale n. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il PLI di Arezzo aderisce al Referendum per la riorganizzazione della sanità toscana

In questa notizia si parla di: arezzo - referendum - sanità - aderisce

5 referendum: nuovi appuntamenti ai mercati del sabato di Arezzo e San Giovanni - Il 15 maggio 2025, Arezzo si prepara a nuovi eventi per informare i cittadini sui 5 referendum in programma l'8 e 9 giugno.

Il PLI di Arezzo aderisce al Referendum per la riorganizzazione della sanità toscana.