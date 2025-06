Torneo Conad a Bologna | il tennis femminile protagonista al Pontelungo

Il torneo Conad a Bologna accende i riflettori sul tennis femminile, portando all’ombra delle Due Torri un evento di grande prestigio presso il circolo Pontelungo. Con l’obiettivo di attirare stelle come Jasmine Paolini e Sara Errani, il torneo promette emozioni e spettacolo in una cornice di eccellenza. La sesta edizione del Trofeo Città di Bologna si presenta come un appuntamento imperdibile per gli appassionati di sport, dimostrando che il talento femminile è pronto a brillare ancora di più.

Il sogno, un giorno, è quello di portare all’ombra delle Due Torri, per un torneo di altissimo livello, elementi del calibro di Jasmine Paolini e Sara Errani, le star dichiarate del nostro tennis che sta vivendo un momento particolarmente esaltante. Intanto, il circolo tennis Pontelungo (in via Agucchi) ospita il torneo Conad, sesta edizione del trofeo Città di Bologna, manifestazione femminile riservata alle seconda categoria che potrà contare su un montepremi di 2.500 euro. L’organizzazione è affidata a GiocaSport, la società riconducibile a tre giornalisti, Alberto Bortolotti, Dario Pattacini e Matteo Fogacci. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Torneo Conad a Bologna: il tennis femminile protagonista al Pontelungo

