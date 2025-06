La Pergolese potenzia il settore giovanile con affiliazione al Sassuolo e Camp estivo gratuito

La Pergolese si distingue ancora di più, rafforzando il settore giovanile con l'affiliazione al Sassuolo e un camp estivo gratuito. Con una scuola calcio di alto livello e numeri in crescita, il club mira a consolidare il vivaio rossoblù come punto di riferimento per la media e alta Valcesano, dall’area di Serra Sant’Abbondio fino a San Lorenzo in Campo. Un passo importante verso un futuro sempre più promettente, che coinvolge tutta la comunità.

La Pergolese investie nel settore giovanile che vanta la scuola calcio di primo livello e grandi numeri. Obiettivo, potenziare il vivaio rossoblù che sta diventando punto di riferimento della media e alta Valcesano, interessando un bacino sempre maggiore, che va da Serra Sant'Abbondio a San Lorenzo in Campo. In tal senso rientra il rafforzamento del rapporto di collaborazione con la Laurentina che a giorni ufficializzerà il nuovo direttivo societario. Nella prossima stagione l'attività di base, Piccoli Amici e Primi Calci (5-8 anni), sarà svolta insieme a nome Pergolese ma con allenamenti anche a San Lorenzo in Campo.

