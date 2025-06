Pronostici Juventus e Salisburgo | marcatori e tiri in porta

Il Mondiale per Club entra nel vivo e la sfida tra Juventus e Salisburgo promette emozioni intense. Con i riflettori puntati sui marcatori e le statistiche di tiri in porta, analizziamo i pronostici più caldi per questa avventura europea. La Juventus di Tudor cerca di consolidare il suo cammino, mentre gli austriaci sono pronti a sorprendere. Scopriamo cosa ci riservano queste due squadre e quali sono le previsioni più affidabili.

Pronostici Juventus e Salisburgo: è arrivato anche il momento dei bianconeri in questo Mondiale per Club. Ecco i nostri pronostici della sfida. E anche di quelli degli austriaci Alle tre della notte tra mercoledì e giovedì arriverà anche il debutto della Juventus di Tudor in questo Mondiale per Club. Una squadra che ha molte incognite perché dal primo minuto ci saranno sia Kolo Muani che Conceicao. Entrambi, però, dopo la fine di questa manifestazione, non sanno ancora se saranno dentro il mondo bianconero. Ma intanto scenderanno in campo quindi occhio alla possibilità che gli stessi si possano rivelare decisivi.

