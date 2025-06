Scuole aperte anche a giugno e luglio con più pause durante l’anno | una petizione per cambiare il calendario scolastico

Scuole aperte anche a giugno e luglio, con più pause durante l’anno: un’idea che potrebbe rivoluzionare il ritmo della vita scolastica dei nostri figli. L’associazione WeWorld, insieme al duo Mammadimerda, ha avviato una petizione per spingere le istituzioni a rivedere il calendario scolastico, rispondendo alle nuove esigenze delle famiglie italiane. È il momento di ascoltare le richieste di chi desidera un’educazione più flessibile e vicina alle realtà quotidiane.

L’associazione WeWorld, in collaborazione con il duo Mammadimerda, ha lanciato una petizione con l’obiettivo di sollecitare le istituzioni a considerare una revisione dell’attuale calendario scolastico. La proposta nasce dall’esigenza di rendere la distribuzione del tempo scuola più adatta alle trasformazioni sociali ed economiche che riguardano le famiglie italiane. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: scuole - aperte - giugno - luglio

