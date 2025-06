Il mare mi parla Io ascolto

Il mare mi parla, io ascolto. Questa è la filosofia di "La foto del giorno", la nuova rubrica di LeccePrima dedicata alla bellezza nascosta del nostro territorio. Attraverso lo scatto di Alessandra Caliandro di Copertino, ci immergiamo nella suggestiva baia di Acquaviva di Marittima, un angolo di paradiso che merita di essere condiviso. Siamo entusiasti di regalare ai nostri lettori questa finestra di emozioni e scoperte quotidiane.

MARITTIMA (Diso) - Lo scatto di una nostra lettrice, Alessandra Caliandro di Copertino, realizzato nella baia di Acquaviva di Marittima. *** LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama "La foto del giorno" e scopo dell'iniziativa è pubblicare sul nostro giornale. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Il mare mi parla. Io ascolto

In questa notizia si parla di: mare - ascolto - parla - marittima

Alberto Beto Cardenas Cordova. Adolescent´s Orquesta · Aquel Lugar. Salsa Spring Evolution 8-9-10 maggio 2026 Grand Hotel Gallia Milano Marittima - Italia info +393478000091 tre giorni di mare tre giorni di stage due giorni di party & show due notti in pen Vai su Facebook

Milano Marittima si fa museo a cielo aperto con Mare d’Arte Festival 2025; Mare d’Arte Festival 2025: a Milano Marittima dal 4 al 13 luglio mostre, incontri e teatro con Valerio Berruti e Oliviero Toscani Studio; Salone nautico all'insegna della sostenibilità: dal catamarano a vela Xmotion al primo vaporetto ibrido.

Mare d’Arte Festival 2025: a Milano Marittima dal 4 al 13 luglio mostre, incontri e teatro con Valerio Berruti e Oliviero Toscani Studio - Realizzata con la tecnica della fusione a cera persa, la scultura diventa parte integrante del paesaggio, dialogando con il mare e con il cielo ... Riporta ravennanotizie.it

Mare d'Arte Festival trasforma Milano Marittima in hub culturale - Milano Marittima si trasforma in un hub culturale a cielo aperto con Mare d'Arte Festival 2025, realizzato dal 4 al 13 luglio in collaborazione con Sky Arte e reso ... Si legge su msn.com