La denuncia di una mamma | Hanno multato mio figlio perchè troppo grande per salire sull' altalena del parco

Una mamma di Rimini si è trovata di fronte a un'inaspettata sorpresa: una multa per il figlio 14enne, che aveva osato usare l’altalena riservata ai più piccoli. Un episodio che solleva domande sulla gestione delle regole nei parchi pubblici e sulla sensibilità delle normative. È davvero giusto multare un adolescente per aver semplicemente giocato? La vicenda invita a riflettere su limiti e responsabilità condivise nel rispetto degli spazi comuni.

Non credeva ai suoi occhi quando, la scorsa settimana, una mamma si è vista recapitare dal postino una multa elevata dagli agenti della Municipale di Rimini perchè il figlio 14enne aveva "utilizzato gli impianti o le attrezzature, nello specifico un'altalena, destinata al gioco dei bambini

Al ‘Pertini’ di Rimini i controlli della Municipale. Sanzionata una donna per il comportamento del figlio 14enne: “Non stava facendo nulla di male, mentre in città c’è chi spaccia” Vai su Facebook

