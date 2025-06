Maturità 2025 prima prova per oltre 500mila studenti | le sette tracce del tema d' italiano da Borsellino a Pasolini

L'esame di maturità 2025 prende il via oggi, mercoledì 18 giugno, coinvolgendo oltre 500mila studenti italiani. Per la prima prova d'italiano, si sfideranno con sette tracce diverse, tra cui l'analisi di Pasolini e de "Il Gattopardo". Un banco di prova che mette alla prova cultura, capacità critica e preparazione, con temi che spaziano dalla cronaca all’arte, per affrontare con sicurezza questa importante tappa del loro percorso scolastico.

