Incidente sull' A2 camion si ribalta e blocca il traffico | soccorso l' autista

Un incidente all’alba sull’A2 del Mediterraneo ha paralizzato il traffico: un camion si è ribaltato, bloccando la carreggiata e causando grande preoccupazione tra gli automobilisti. La scena, vicino allo svincolo di Campagna, ha visto l’autista rimasto intrappolato, mentre i soccorsi intervenivano tempestivamente per mettere in sicurezza la zona e liberare il ferito. Un episodio che ricorda quanto sia importante la prudenza alla guida e l’efficienza delle emergenze.

Paura, questa mattina, lungo l’A2 del Mediterraneo, dove un autoarticolato, che trasportava scatolette di tonno, si è ribaltato sulla carreggiata nei pressi dello svincolo di Campagna. E la parte anteriore del camion è finita fuori strada. I soccorsi L’autista è rimasto bloccato all’interno. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Incidente sull'A2, camion si ribalta e blocca il traffico: soccorso l'autista

