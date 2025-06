Fortitudo pronta ad ufficializzare Lorenzo Benvenuti e Gianluca Della Rosa

Fortitudo si prepara a dare il benvenuto a Lorenzo Benvenuti e Gianluca Della Rosa, due protagonisti pronti a scrivere nuove pagine di successo. Manca solo l’ufficialità , ma il cuore degli appassionati batte forte: Lorenzo ha salutato la Benedetto XIV Cento, e ora si appresta a indossare la maglia bianco-blu, portando entusiasmo e determinazione. La sua energia sarà fondamentale per la nuova sfida in Serie A2, aprendo un capitolo entusiasmante per il club e i tifosi.

Questione di ore e la Fortitudo ufficializzerĂ Lorenzo Benvenuti. Manca solo il comunicato della societĂ , ma da ieri il centro toscano ha salutato la Benedetto XIV Cento, formazione in cui ha militato nelle ultime 2 stagioni, e adesso è pronto ad approdare alla societĂ del presidente Stefano Tedeschi. "Grazie Lorenzo, Combattente instancabile, protagonista della storica salvezza che ci permetterĂ di giocare ancora la seria A2. La Benedetto XIV ti saluta e ti ringrazia per i risultati costruiti in questi due anni di collaborazione, augurandogli il meglio per il prosieguo della carriera professionale", recitava il comunicato di Cento, primo passaggio verso l'ufficializzazione, in canotta biancoblĂą del lungo nativo di Firenze.

