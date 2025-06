Juve al debutto nel Mondiale Club | sfida contro Al-Ain a Washington

La Juventus fa il suo debutto nel Mondiale per club con una sfida all'Al-Ain a Washington, un primo assaggio di un torneo che promette emozioni e sorprese. Nonostante le circostanze non ideali, i bianconeri si presentano con l'ambizione di scrivere un nuovo capitolo e di stupire in questa avventura internazionale. Tudor e la sua squadra sono pronti a dimostrare che, anche in fase di costruzione, i sogni possono diventare realtà .

L'inizio del Mondiale è soft. L'Al-Ain che stanotte (ore 3) affronta la Juve a Washnigton è giunto quinto nel campionato degli Emirati Arabi, non il più competitivo del mondo. Però la Signora che si presenta al debutto è ancora in costruzione e la prudenza è d'obbligo. Il caldo giugno bianconero procede su un doppio binario di sogni. Tudor in America ha tutto per stupire: è alla guida di una squadra che non rientra tra le favorite, ma che ha mantenuto ad alta velocità dal suo arrivo a Torino. La competizione per Club negli Stati Uniti sarà anche la cartina al tornasole dello stato della Juve, con alcuni giocatori davvero a un esame di maturità : Vlahovic, che il tecnico vorrebbe tenere ma che ora costa troppo, e quel Douglas Luiz in partenza ma forse subito titolare per l'acciacco di Locatelli.

