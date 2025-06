Abusi etilici e ubriachezza molesta triplo soccorso della Croce Gialla nel corso della notte

Nottata intensa per la Croce Gialla di Ancona, con interventi multipli legati a abusi etilici e ubriachezza molesta. Tra i segnali più preoccupanti, un episodio in zona Barcaglione, dove un soggetto privo di sensi è stato soccorso all’interno di una vettura. La situazione richiede attenzione e tempestività , dimostrando ancora una volta quanto sia cruciale il ruolo delle istituzioni nel garantire la sicurezza di tutti.

