Inzaghi torna sull'addio all'Inter | Ho dato tutto Separarsi era la scelta più giusta anche se dolorosa per tutti

In un mondo del calcio sempre in fermento, Inzaghi torna a parlare del suo addio all'Inter, confessando di aver dato il massimo e ritenendo separarsi la decisione più giusta, anche se dolorosa. Con nuove rivelazioni dal CEO dell’Al Hilal, Esteve Calzada, si apre un capitolo intrigante sull’accordo con il neo tecnico saudita, lasciando i tifosi a chiedersi quali sorprese riserva questo affascinante mercato estivo.

A seguito delle rivelazioni da parte del CEO dell`Al Hilal, Esteve Calzada, che ha descritto l`accordo raggiunto con il neo tecnico dei sauditi. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: inzaghi - torna - addio - inter

Thuram torna titolare! Inzaghi scaccia via i dubbi per il partner - Marcus Thuram si riprende il suo posto da titolare nell'attacco dell'Inter, pronto a dire la sua nella sfida di domenica sera a San Siro contro la Lazio.

L’Inter torna a Milano dopo la disfatta di Monaco: silenzio irreale e facce scure. Inzaghi verso l’addio? Vai su X

I tifosi dell'Inter non hanno ancora perdonato Simone Inzaghi per aver detto addio alla squadra il giorno dopo la finale di Champions League, con una brutta sconfitta da digerire e delle ferite ancora aperte Ora però è stato proprio l'AD del club saudita a smasc Vai su Facebook

Inzaghi torna sull'addio all'Inter: Ho dato tutto. Separarsi era la scelta più giusta, anche se dolorosa per tutti; Inzaghi torna all’Inter? Sta circolando una voce pesante / News; Inter, Marotta rivoluziona la strategia: l’addio di Inzaghi cambia il mercato e Chivu mette Frattesi al centro del progetto.

Inzaghi torna sull'addio all'Inter: "Ho dato tutto. Separarsi era la scelta più giusta, anche se dolorosa per tutti" - A seguito delle rivelazioni da parte del CEO dell`Al Hilal, Esteve Calzada, che ha descritto l`accordo raggiunto con il neo tecnico dei sauditi Simone Inzaghi come. Si legge su calciomercato.com

Mondiale per club, solo un pari per l'Inter di Chivu all'esordio. E Marotta torna a parlare di Inzaghi - Esordio in chiaroscuro per l'Inter al Mondiale per Club: al Rose Bowl Stadium di Pasadena, in California, i nerazzurri hanno pareggiato 1- Segnala affaritaliani.it