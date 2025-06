Russo | Orgoglioso di aver fatto parlare di Marcianise per cose diverse dalla camorra

Il pugile russo, orgoglioso di aver portato il nome di Marcianise oltre i confini della camorra, si apre con entusiasmo: "L’oro nei Mondiali ha cambiato tutto." La sua passione va oltre le luci del ring e le telecamere: desidera far conoscere la boxe e il suo mondo a tutti. Un percorso fatto di impegno, dedizione e sogni condivisi, che dimostra come lo sport possa unire e ispirare anche nelle situazioni più imprevedibili.

Il pugile si racconta: "L'oro ai Mondiali la svolta. In tv sono andato per far conoscere la boxe e il mio mondo. Mi allenavo anche durante il reality e i bimbi sudafricani si appassionarono al pugilato". 🔗 Leggi su Gazzetta.it