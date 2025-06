Belpasso punta sulle comunità energetiche rinnovabili per un futuro più verde

Belpasso si distingue come pioniere della transizione energetica, puntando sulle comunità rinnovabili per un futuro più verde e sostenibile. L'evento “Più risparmio, più sostenibilità, più comunità” ha riunito esperti e cittadini, sottolineando l’importanza di collaborare per un domani più pulito e condiviso. Con questo spirito, la città si impegna a rafforzare il proprio ruolo nella rivoluzione energetica, dimostrando che insieme si può costruire un mondo migliore.

Si è tenuto a Belpasso l'evento dedicato alle Comunità energetiche rinnovabili (Cer), intitolato "Più risparmio, più sostenibilità, più comunità". L'iniziativa, organizzata in stretta collaborazione tra il Comune di Belpasso e le Cer, ha visto la partecipazione di autorevoli rappresentanti.

