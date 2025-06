Tribunale Napoli Nord scattano i parcheggi alternativi | tre aree a disposizione del personale

A partire da oggi, martedì 18 giugno, il Tribunale di Napoli Nord introduce nuove soluzioni di parcheggio per garantire la continuità quotidiana di magistrati, cancellieri e personale amministrativo. Con l’apertura del cantiere che interesserà il parcheggio interno di Aversa, sono state individuate tre aree alternative temporanee, pronte a facilitare il lavoro e la mobilità di tutti. La gestione intelligente di questi spazi dimostra come l’innovazione possa supportare le esigenze della giustizia in un momento di transizione.

Da oggi, martedì 18 giugno, magistrati, cancellieri e personale amministrativo del Tribunale di Napoli Nord potranno usufruire di aree di sosta alternative, in vista dell'imminente apertura del cantiere che interesserà il parcheggio interno della cittadella giudiziaria di Aversa. I lavori dureranno circa un anno e mezzo.

