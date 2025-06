Armi improprie fabbricate in casa grazie a stampanti 3D da minorenni Zivelonghi | Dobbiamo riflettere come genitori e cittadini

scenari inquietanti che sollevano gravi preoccupazioni sulla sicurezza e la formazione delle nuove generazioni. La scoperta di armi improprie fabbricate in casa da minorenni attraverso stampanti 3D ci invita a riflettere come cittadini e genitori sull'importanza di un controllo pi√Ļ attento e di un‚Äôeducazione responsabile. √ą fondamentale intervenire prima che questa realt√† si trasformi in una minaccia reale per la nostra comunit√†.

Un normale controllo della polizia locale nel centro storico di Verona ha portato alla scoperta di un laboratorio artigianale illegale dove venivano prodotti taser elettrici e tirapugni in fibra di carbonio tramite stampanti 3D. Si tratta, secondo quanto comunicato da Palazzo Barbieri,¬†di uno dei. 🔗 Leggi su Veronasera.it ¬© Veronasera.it - Armi improprie fabbricate in casa grazie a stampanti 3D da minorenni, Zivelonghi: ¬ęDobbiamo riflettere come genitori e cittadini¬Ľ

In questa notizia si parla di: stampanti - armi - improprie - fabbricate

Armi improprie fabbricate in casa grazie a stampanti 3D da minorenni, Zivelonghi: ¬ęDobbiamo riflettere come genitori e cittadini¬Ľ; Taser e tirapugni prodotti con stampante 3D: la Polizia Locale scopre un laboratorio gestito da minorenni.

Utilizza stampanti in 3D per fabbricare armi, arrestato - Si tratta di un fenomeno in crescita che è invece già ben conosciuto dalla polizia statunitense per la quale le armi da fuoco stampate in 3D e prodotte privatamente, stanno diventando sempre ... Lo riporta tio.ch

Armi fabbricate con stampanti 3-D, l'Europa è in allerta per la nuova minaccia. "Pistole in grado di uccidere" - D saranno sempre più economiche, e le istruzioni per fabbricare questo genere di armi sempre più sofisticate ... Si legge su huffingtonpost.it