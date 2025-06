Area giochi nuova illuminazione e arrivano gli street tutor | parte il restyling di piazza Ferrari

Il cuore pulsante di Borgo Marina si trasforma: area giochi rinnovata, nuova illuminazione e arrivano gli street tutor per garantire sicurezza e qualità della vita. Il restyling di piazza Ferrari, parte del progetto "Borgo Marina Si-Cura", segna un passo importante verso un quartiere più vivibile e sicuro, grazie a un investimento congiunto Regione Emilia-Romagna e Comune di Rimini. È il momento di riscoprire il fascino di questa zona!

