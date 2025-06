Esami di maturità al via | tra le sette tracce c' è una riflessione su un messaggio del giudice Paolo Borsellino

Oggi a Palermo prende il via la tanto attesa maturità per oltre 9.700 studenti, pronti a dimostrare il loro talento e la loro preparazione. Tra le sette tracce proposte dal ministero, una si distingue per il suo profondo valore civico, dedicata a un messaggio del giudice Paolo Borsellino. Un'occasione unica per riflettere sui temi della legalità e della memoria, che arricchiranno sicuramente l’esperienza di questi giovani futuri cittadini e professionisti.

E' il giorno della maturità a Palermo per 9.713 giovani di licei, istituti tecnici e professionali statali. Iniziano oggi, 18 giugno, gli esami. La prima prova scritta è quella di lingua italiana, che è comune a tutti gli indirizzi di studio. Le tracce sono messe a punto dal ministero.

