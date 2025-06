Sampdoria Niang potrebbe non essere convocato | scelta tecnica dopo la lite con Mancini andrà via

Dopo la recente lite con Mancini, la Sampdoria potrebbe fare a meno di Niang per la trasferta di Salerno. La decisione, motivata da scelte tecniche e relazioni interne, aggiunge un ulteriore capitolo a una stagione giĂ movimentata. Resta da capire se questa scelta influenzerĂ le sorti della squadra e quale impatto avrĂ sul futuro del giocatore.

M`Baye Niang molto probabilmente non sarĂ tra i convocati per la trasferta di Salerno. Nonostante nei giorni scorsi si fosse diffusa l`ipotesi. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: niang - sampdoria - potrebbe - essere

Juve Stabia-Sampdoria 0-0, pagelle: Niang si divora il goal dei playout - La Sampdoria chiude la sua avventura in Serie B con un deludente 0-0 contro la Juve Stabia, retrocedendo in Serie C per la prima volta nella sua storia.

SCELTE OBBLIGATE IN ATTACCO Con i forfait di Abiuso e, soprattutto, di Niang , le scelte di Alberico Evani per il reparto offensivo sembrano obbligate. L'attacco dovrebbe essere formato da Sibilli e Coda , anche se le carte Oudin Vai su Facebook

Sampdoria, Niang potrebbe non essere convocato: scelta tecnica dopo la lite con Mancini, andrà via; Vigilia di Sampdoria-Salernitana, Evani: “Vogliamo riscrivere un finale diverso”. Niang indisponibile; Sampdoria, Niang non si è allenato: può non essere convocato. Fastidi per Coda, Borini in dubbio.

Calciomercato Sampdoria, sirene dalla Serie B per M’baye Niang, due i club su di lui: ecco quale potrebbe essere la sua prossima destinazione - Calciomercato Sampdoria, vi proponiamo di seguito le ultime indiscrezioni sul futuro professionale di Niang Con l’estate alle porte e l’incertezza sulla categoria per la prossima stagione, la Sampdori ... sampnews24.com scrive

Sampdoria, Niang cambia procuratore: ecco chi sarà l’assistito dell’attaccante blucerchiati. I dettagli - Sampdoria, M’Baye Niang ha cambiato procuratore: ecco l’annuncio social della nuova agenzia che assisterà l’attaccante Un importante cambiamento nella gestione della sua carriera per l’attaccante dell ... Segnala sampnews24.com