LIVE Italia-Bulgaria 2-1 Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA | Egonu trascina le azzurre nel terzo set 25-15

Nella vibrante sfida di Nations League femminile tra Italia e Bulgaria, le azzurre si sono fatte valere con grinta e talento. Egonu, protagonista indiscussa, ha trascinato la squadra nel terzo set con una serie di giocate da urlo. Per non perdere neanche un istante di questa emozionante partita, clicca qui per aggiornare la diretta live e vivere ogni punto insieme a noi!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10-9 Primo tempo Vuchkova 10-8 Diagonale vincente di Omoruyi da zona 4 9-8 Mano out Stoyanova da zona 2 9-7 Errore di Cambi 9-6 Vincente la parallela di Egonu da seconda linea 8-6 Mano out Milanova da zona 4 8-5 Vincente la diagonale di Milanova da zona 4 8-4 Errore al servizio Bulgaria 7-4 Diagonale Stanchulova da zona 4 7-3 Mano out Egonu da zona 2 6-3 La palla spinta di Egonu da zona 2 5-3 Parallela di Stanchulova da zona 4 5-2 Diagonale Stoyanova da zona 2 5-1 Murooooooooooooooo Egonuuuuuuuuuuuuuu 4-1 Pallonetto vincente di Egonu da zona 2 3-1 Out la diagonale di Stanchulova da zona 4 2-1 Out il diagonale di Stanchulova da zona 4 1-1 La slash di Omoruyi 25-15 Lo chiude Egonu con il palleggio da zona 2 sulle mani del muro bulgaro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Bulgaria 2-1, Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA: Egonu trascina le azzurre nel terzo set, 25-15

