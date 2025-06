Milano cadavere di un uomo trovato al Parco delle Cave

Un tragico ritrovamento scuote Milano: questa mattina, al Parco delle Cave, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo di circa 40 anni. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente, ma le cause della morte rimangono ancora sconosciute. La polizia sta indagando per chiarire la dinamica e identificare l'uomo. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi su questa vicenda che ha scosso la città.

Il corpo di un uomo senza vita, dall'apparente età di 40 anni, è stato trovato intorno alle 6 di stamane al Parco delle Cave di Milano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del nucleo Saf del capoluogo lombardo. L'uomo, trovato all'altezza di via Cancano, potrebbe essere la persona di cui si

