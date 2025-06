Cade dalla scala mentre pulisce i condizionatori | ferito un uomo arriva l'elisoccorso

Una routine di pulizia si trasforma in un dramma: un uomo, cadendo dalla scala mentre sistemava i condizionatori, ha rischiato gravi conseguenze. La paura si è diffusa nel Frusinate, dove l'eliambulanza si è precipitata sul luogo dell’incidente. Un evento che ci ricorda come la sicurezza sia sempre al primo posto, anche nelle attività più quotidiane. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa vicenda e le misure di prevenzione.

Paura del Frusinate: stava svolgendo delle pulizie in casa di un amico quando è caduto da una scala. Sul posto è arrivata l'eliambulanza per soccorrerlo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

