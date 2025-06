Oroscopo Luglio | Cancro

Luglio porta per i Cancro un'energia avvolgente e potente, grazie a Sole e Giove che ti posizionano al centro di un universo intimo e caldo. È il momento di ascoltare più profondamente le tue emozioni, di portare più anima in ogni gesto. Con un look comfort couture dai toni latte e miele, puoi esprimere questa nuova consapevolezza con stile e naturalezza. Parola chiave: Radicamento; il tuo mese sarà un viaggio interiore ricco di scoperte.

Life&People.it 22 giugno – 22 luglio. Il Sole e Giove nel tuo segno ti mettono al centro, ma non è un centro esposto: è uno spazio intimo, caldo, potente. Le emozioni diventano la tua bussola. Non serve “uscire” di più: serve portare più anima in ciò che fai. Parla meno, senti di più. Chi ti guarda. capirà. Parola chiave: Radicamento. Mood of style: Comfort couture, drappeggi fluidi, tonalità latte e miele. Look to try: Abito in maglia stretch, sandali flat in pelle naturale, orecchini a goccia. Self-care tip: Inizia la giornata con un gesto di bellezza che sia solo per te. Anche il solo scegliere una texture. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it