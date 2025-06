James Gunn afferma che l’industria cinematografica sta morendo perché le pellicole vengono realizzate senza sceneggiature definitive

Credo che il vero cuore di un grande film risieda nella scrittura, non negli effetti speciali o negli effetti a effetto. James Gunn avverte che l’industria cinematografica sta vivendo una crisi profonda, alimentata dalla corsa ai blockbuster senza sceneggiature solide. Se Hollywood vuole risorgere, dovrà riscoprire il valore di una trama ben strutturata e di un racconto autentico, altrimenti rischiamo di perdere la magia del cinema stesso.

Fin dal momento in cui ha assunto la direzione dei DC Studios, James Gunn ha sottolineato che nessun film di supereroi sotto la sua supervisione sarebbe entrato in produzione senza una sceneggiatura completa. Ora, in una nuova intervista con Rolling Stone, il regista ha attribuito il declino industria cinematografica all'errore di Hollywood di realizzare sempre blockbuster prima che le sceneggiature siano ufficialmente completate. " Credo che il motivo per cui l'industria cinematografica sta morendo non sia il fatto che la gente non voglia più vedere film ", ha detto Gunn. " Non è perché gli schermi domestici stanno diventando così belli.