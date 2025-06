Carpi | Stefano Cassani punta su Kevin Leone e rinnova Matteo Rossini

Il Carpi di Stefano Cassani si prepara a scrivere un nuovo entusiasmante capitolo, con grandi manovre sul mercato che promettono di accendere l’entusiasmo dei tifosi. Dopo aver puntato con decisione su Kevin Leone, talento emergente del Sassuolo, e aver rinnovato con Matteo Rossini, la squadra biancorossa si appresta a consolidare la propria rosa per la prossima stagione. La lunga attesa sta per terminare: l’annuncio ufficiale arriverà a inizio luglio, segnando l’inizio di una nuova avventura.

Inizia a prendere forma il nuovo Carpi targato Stefano Cassani, il cui annuncio è previsto per i primi di luglio. La società biancorossa si è infatti messa in pole per assicurarsi Kevin Leone, centrocampista classe 2005 del Sassuolo (il suo contratto con i neroverdi scadrà nel 2028: arriverebbe in prestito) con cui ha vinto un Viareggio (2021-22) e ha fatto l’accoppiata scudetto-supercoppa nelle ultime due stagioni di Primavera, debuttando anche nell’ultima di campionato in prima squadra contro il Frosinone. Giocatore duttile, che può giocare in mediana (da mezzala e da regista basso) ma anche alzarsi dietro la punta, Leone viene da una stagione in Primavera con 23 gare, 6 gol e 3 assist, a cui vanno aggiunte le 3 presenze in Youth League con Daugavpils e Betis Siviglia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net