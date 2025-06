Presentazione libro Sperare ancora La vita buona un nuovo umanesimo

Scopri la seconda edizione di "Sperare ancora. La vita buona, un nuovo umanesimo" di Marco Zabotti, un viaggio appassionato nel cuore di un rinnovato ottimismo e nell'importanza di riscoprire valori umani profondi. Con pagine più ricche e aggiornate, l’opera invita a riflettere su come costruire una società più autentica e solidale. Un libro che ispira a guardare al futuro con speranza e consapevolezza, perché il vero cambiamento parte da noi.

È in uscita la seconda edizione del libro di Marco Zabotti, giornalista e scrittore di Pieve di Soligo intitolato: "Sperare ancora. La vita buona, un nuovo umanesimo", edito dalla Fondazione Dina Orsi - L'Azione (352 pagine, 18 euro). Questa nuova edizione, più corposa e con aggiornamenti. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Presentazione libro "Sperare ancora. La vita buona, un nuovo umanesimo"

Marco Zabotti presenta “Sperare ancora” in Veneto: un viaggio di speranza e umanesimo - Prosegue con grande successo il ciclo di eventi dedicati alla presentazione del nuovo libro di Marco Zabotti, “Sperare ancora. Secondo nordest24.it

