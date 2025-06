Il Friuli non dimentica | la cronoscalata Verzegnis-Sella Chianzutan in memoria del giovane pilota Matteo Doretto

appassionato pilota scomparso prematuramente, il cui spirito e passione continuano a vivere tra le curve di questa storica cronoscalata. Un tributo sincero e vibrante che unisce tradizione, memoria e adrenalina, rendendo ogni motore che ruggisce un inno alla sua memoria. Questa corsa non è solo una sfida di velocità , ma un modo per ricordare e onorare il suo lascito, creando un legame eterno tra passato e presente.

Il rombo dei motori che risuonerĂ tra le curve della cronoscalata Verzegnis-Sella Chianzutan questo weekend, sabato 21 e domenica 22 giugno, porterĂ con sĂ© un'emozione profonda e un ricordo commosso. L'edizione 2025 della celebre corsa carnica sarĂ infatti dedicata a Matteo Doretto, il giovane e.

3,2,1… VIA!Le iscrizioni alla 54sima Verzegnis - Sella Chianzutan 2025 sono UFFICIALMENTE APERTE! Il termine fissato per l’invio della modulistica d’iscrizione è il 16 giugno alle ore 24:00 ? ? Iscriviti ora su www.rallyenter.it ? 21-22 giugno 202 Vai su Facebook

