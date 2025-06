Oroscopo Luglio | Leone

Life&People.it 23 luglio – 22 agosto I riflettori si accendono su di te dopo il 22, ma prima ancora Mercurio ti rende protagonista delle conversazioni e degli equivoci. Dal 19, meno è meglio. Il cielo ti sfida a brillare in silenzio, ad a?ermarti senza troppe prove. La vera leadership è quella che non urla. Parola chiave: Centratura. Mood  of style: Monocromo audace, tagli scultorei, occhiali che dominano il viso. Look to try: Maxi dress rosso ciliegia, spalle nude, clutch dorata. Self-care tip: Fai una cosa che ti fa sentire potentissima. senza postarla. L'articolo proviene da Life&People Magazine. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

