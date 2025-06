Inter prima batosta per Chivu | questa non ci voleva

L’Inter e i suoi tifosi devono affrontare una battuta d’arresto inattesa: la prima mazzata per Cristian Chivu da allenatore nerazzurro. Dopo aver superato le delusioni di una finale di Champions League e aver iniziato un percorso di rivoluzione, ora la squadra si trova a dover riorganizzare le proprie strategie. La sfida è ardua, ma il cuore interista sa che il vero spirito si forgia anche nelle difficoltà, e questa è solo una tappa verso il riscatto.

Non ci sono belle notizie per l'Inter nelle ultime ore: è arrivata la prima mazzata per Cristian Chivu da allenatore della squadra nerazzurra. L'Inter è entrata ormai da qualche settimana nella nuova era targata Cristian Chivu: dopo aver dovuto patire la delusione della finale di Champions League, la squadra nerazzurra sta adesso lavorando per farsi trovare già pronta per la nuova stagione, ed il primo passaggio è senza dubbio il Mondiale per Club. Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, perplesso a bordocampo (AnsaFoto) TvPlay.it Nella notte si è giocata la prima sfida tra la squadra nerazzurra ed il Monterrey, compagine messicana che ha messo in seria difficoltà la squadra di Lautaro e compagni.