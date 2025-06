Bologna riapre la pista per Andrea Pinamonti | trattative in corso con Sassuolo

Il Bologna riapre la pista per Andrea Pinamonti, scatenando nuovamente l'interesse verso la punta che tanto aveva attirato l'attenzione già in passato. Dopo il prestito al Genoa e le trattative sfumate, ora si sonda il terreno con il Sassuolo, sperando di riportare a casa un talento in costante crescita. La caccia alla punta continua, e il prossimo capitolo potrebbe aprirsi proprio qui.

La caccia alla punta continua. E resta viva la pista che porta ad Andrea Pinamonti (26 anni), già seguito un’estate fa, quando il Bologna rinunciò all’affare e il ragazzo si accasò poi al Genoa in prestito. Il Grifone non ha attivato i contatti per il riscatto: ritenuti troppi, i 15 milioni per l’acquisto a titolo definitivo, quindi l’attaccante di Cles e di scuola Inter è destinato a rientrare al Sassuolo. Il Bologna, un’estate fa, strappò ai neroverdi Erlic per 7,5 milioni e all’interno di quell’operazione si riservò una sorta di diritto di anticipo su calciatori neroverdi in chiave futura: come il centrocampista offensivo Thorsverdt (25), ma pure Pinamonti, reduce da un’annata da 10 reti in campionato e una in Coppa Italia e in doppia cifra per la terza stagione sulle ultime quattro disputate, dopo le 12 reti con il Sassuolo di due anni fa, e le 13 con l’Empoli di quattro anni fa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Bologna riapre la pista per Andrea Pinamonti: trattative in corso con Sassuolo

