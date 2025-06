Maturità 2025 prima prova | c’è anche un brano di Paolo Borsellino tra le tracce proposte

Se ti stai preparando per l’Esame di Maturità 2025, sappi che tra le tracce proposte figura un approfondimento su Paolo Borsellino e il suo testo “I giovani, la mia speranza”. Un'occasione unica per riflettere sul ruolo delle nuove generazioni e sui valori della legalità. Scopri come affrontare al meglio questa tematica e lascia che le parole del magistrato ispirino il tuo discorso. La preparazione inizia ora: ecco tutto quello che devi sapere.

La prima traccia del tema di attualità – tipologia C – dell’Esame di Maturità 2025 propone agli studenti una riflessione su un testo di Paolo Borsellino dal titolo “I giovani, la mia speranza”, pubblicato su Epoca nel 1992. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: maturità - prima - paolo - borsellino

Notti prima degli esami | A Martina Franca cinque lezioni per prepararsi alla maturità All'Ospedaletto di Martina Franca cinque incontri gratuiti di ripasso, tenuti da docenti di Fisica, Filosofia, Storia, Matematica e Letteratura - Preparati alla maturità con le "Notti Prima degli Esami" a Martina Franca! Dal 15 maggio, ogni giovedì alle 18:00, partecipa a cinque incontri gratuiti presso l’Ospedaletto di Martina Franca.

TUTTI IN MARCIA PER LA LEGALITÀ L’immagine e il ricordo del giudice Rosario Livatino. E con lui poi Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, don Pino Puglisi, Rocco Chinnici, Peppino Impastato, Francesca Morvillo, Piersanti Mattarella, il Generale Carlo Albert Vai su Facebook

Maturità, tra le tracce Paolo Borsellino e i giovani; Maturità 2025, via alla prima prova. Tra le tracce Borsellino, Pasolini e il rispetto; Maturità al via, tra le tracce del tema un messaggio di Borsellino.