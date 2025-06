Castelfidardo | saluti e attese per il nuovo allenatore Nanapere verso Teramo

Castelfidardo si prepara a un nuovo capitolo: mentre si attende l’arrivo del nuovo allenatore, previsto entro fine settimana, i saluti ufficiali continuano nel club biancoverde. Dopo Marco Giuliodori e Gianmarco Fabbri, tocca a Emmanuel Nanapere salutare il suo passato tra le fila dei fidardensi, con destinazione Teramo. La sua esperienza potrebbe fare la differenza in una squadra che, come quest’anno, mira ai vertici della Serie D. La recente stagione ha dimostrato che il futuro è ancora tutto da scrivere.

In attesa del nuovo allenatore atteso al massimo entro questo fine settimana, continuano i saluti in casa Castelfidardo. Dopo quelli ufficiali di mister Marco Giuliodori e di capitan Gianmarco Fabbri ieri è toccato a Emmanuel Nanapere congedarsi dai biancoverdi. L’ormai ex bomber dei fidardensi dovrebbe scendere a Teramo, sempre in D, in una squadra che ambisce - come quest’anno - ai posti nobili della quarta serie. Nella recente stagione la formazione abruzzese ha vinto i playoff del girone F di D contro la Forsempronese. Due formazioni grandi protagoniste nell’ultimo torneo e che hanno pescato in casa Castelfidardo: la Forsempronese ha scelto Marco Giuliodori come nuova guida tecnica, il Teramo invece punterà su Nanapere, autentica rivelazione del girone F con ben 14 gol realizzati all’esordio nella categoria senza calciare neanche un rigore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it