Caccia al nuovo Mister X del centrocampo del Milan

Caccia al nuovo Mister X del centrocampo del Milan: un enigma che appassiona tifosi e addetti ai lavori. Ricordando l’estate del 2011, quando sotto la guida di Allegri i rossoneri puntavano a consolidare il dominio europeo, si evince quanto un ricambio generazionale sia cruciale per mantenere alta la competitività . Ora, tra giovani promesse e veterani, il Milan cerca il suo nuovo protagonista di qualità . Ma chi sarà il vero erede?

Tra quelle trascorse con Massimiliano Allegri in panchina, l'estate del 2011, a suo modo, è rimasta incastrata nella memoria dei tifosi milanisti. Freschi vincitori dello scudetto, ai rossoneri sembrava bastasse poco per diventare una delle migliori squadre d'Europa. Le basi erano solide, ma andava affrontato un processo di svecchiamento, soprattutto a centrocampo, dove a tirare la carretta c'erano vecchi pretoriani di Ancelotti come Seedorf, Ambrosini e Gattuso e l'acquisto invernale van Bommel, anch'egli a dir poco avanti con l'età. Così, Galliani, come al suo solito, aveva iniziato a disseminare indizi qua e là di fronte ai giornalisti: al Milan sarebbe di sicuro arrivata una mezzala sinistra, che l'amministratore delegato e la stampa avrebbero iniziato a identificare come "Mister X".

