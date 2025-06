Sassaiola contro un cane la denuncia della Dc | Fatto increscioso

Nella mia comunità, a Raffadali, si è manifestato un fatto increscioso, in quanto alcuni individui hanno aggredito brutalmente un cane randagio, prendendolo a sassate e ferendolo gravemente. Questa denuncia, forte e condivisa da Giuseppe Migliara, responsabile della comunicazione della Democrazia Cristiana, mette in luce l’urgenza di tutelare i nostri amici a quattro zampe e promuovere il rispetto per ogni vita. È fondamentale intervenire subito per garantire giustizia e sicurezza.

Aggressione contro un cane randagio a Raffadali, preso a sassate in faccia e ferito: a denunciarla è il responsabile della comunicazione della Democrazia cristiana, Giuseppe Migliara. "Nella mia comunità, a Raffadali - aggiunge -, si è manifestato un fatto increscioso, in quanto alcuni. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Sassaiola contro un cane, la denuncia della Dc: "Fatto increscioso"

In questa notizia si parla di: cane - fatto - increscioso - sassaiola

È morto il cane del 13enne accoltellato a Milano: “Il 118 ha fatto di tutto”, poi la corsa in taxi verso la clinica - A Milano, un tragico episodio ha coinvolto un ragazzo di 13 anni accoltellato da uno spacciatore, che ha colpito anche il suo fedele cane.

Sassaiola contro un cane, la denuncia della Dc: Fatto increscioso.