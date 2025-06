Oroscopo Luglio | Sagittario

Luglio per il Sagittario è un mese di trasformazioni sorprendenti e riorganizzazione interiore. Saturno rallenta i tuoi passi, ma Urano porta novità inaspettate, facendoti sentire un po’ smarrito ma anche più autentico. È il momento di rivedere abitudini e ritmi, e magari di sperimentare un nuovo look casual e destrutturato, perfetto per questa fase di cambiamento. Datti il permesso di non avere tutte le risposte subito: la strada si chiarirà con il tempo.

Life&People.it 23 novembre – 21 dicembre Saturno ti rallenta ma Urano ti sorprende: sei in uno di quei mesi in cui ti sembra di non capire dove andare, ma intanto cambi pelle. Rivedi ritmi, abitudini, priorità. E magari anche taglio di capelli. Datti il permesso di non sapere subito tutto. Parola chiave: Riorganizzazione. Mood of style: Casual destrutturato, denim rivisitato, pezzi genderless. Look to try: Jeans cargo chiaro, t-shirt écru, giacca utility oversize. Self-care tip: Cambia posto a oggetti di uso quotidiano e osserva come ti muovi nello spazio.