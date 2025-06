LIVE Scherma Europei 2025 in DIRETTA | prosegue la caccia alla Francia nel medagliere tra poco gli ottavi degli sciabolatori

Gli Europei di Scherma 2025 sono in pieno svolgimento, con la battaglia per il medagliere sempre più intensa. La corsa alla conquista delle medaglie si fa emozionante, tra gli ottavi degli sciabolatori e aggiornamenti continui sui risultati. Rimanete sintonizzati per non perdere nessun momento di questa competizione spettacolare: l'azione sta per entrare nel vivo!

IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DI SCHERMA 9.07 Aggiornamento risultati quando sono in corso i terzi assalti: Gran Bretagna-Bulgaria 8-7 Germania-Montenegro 15-4 Finlandia-AIN 7-4 Lussemburgo-Estonia 10-9 Norvegia-Danimarca 6-9 Slovacchia-Svezia 12-12 9.04 Gli altri parziali fino a questo momento: Gran Bretagna-Bulgaria 6-7 Germania-Montenegro 10-3 Finlandia-AIN 6-4 Lussemburgo-Estonia 7-9 Norvegia-Danimarca 5-7 Slovacchia-Svezia 8-8 9.00 Gara aperta al momento tra Lussemburgo ed Estonia. Una delle due sfiderà l'Italia ai quarti. Al momento il parziale è di 4-6 per gli estoni.

